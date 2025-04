Lazio, Tudor prepara la Juve: ecco cosa ha chiesto alla squadra

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio, Juventus e Bologna sono le tre squadre raccolte in un solo punto che ambiscono a una qualificazione in Champions League. I falsinei attualmente hanno un leggero vantaggio, occupando la quarta posizione, con le altre due avversarie che a pari punti si contendono il quinto posto. Un testa a testa che a meno di sorprese dovrebbe condurci fino all'ultima giornata, ma che nelle prossime potrebbe portare a nuovi stravolgimenti della classifica, soprattutto incrociando i calendari delle tre squadre.

DOPPIO IMPEGNO PER LA JUVE - In particolar modo, la Juve dopo la partita di questo pomeriggio contro il Monza, sarà chiamata a due sfide decisive: una prima contro il Bologna, scontro diretto che la Lazio guarderà da spettatrice interessata mentre proverà a fare risultato a Empoli; e una seconda contro i biancocelesti di Marco Baroni, che interesserà direttamente alla squadra di Italiano che sarà invece impegnata a Milano contro il Milan, in un primo assaggio della finale di Coppa Italia dell'Olimpico che si giocherà il 14 maggio. Incroci delicatissimi in vista dei quali dovranno farsi trovare pronte Lazio e Bologna per fare uno scherzetto alla Juve di un Igor Tudor che vuole strapparsi la conferma sulla panchina della Vecchia Signora, lottando partita per partita e punto per punto.

TUDOR PSICOLOGO - Motivo per cui in questi giorni, secondo quanto riporta La Stampa, il tecnico croato è stato capace di svestire i panni dell'allenatore e indossare anche quelli dello psicologo, tentando di alleggerire la pressione sulla squadra, ma mantenendo viva l'importanza delle tre partite che l'aspettano (Monza, Bologna e Lazio) fondamentali per l'obiettivo Champions League.