Marcelo, dopo l'addio all'Olympiacos ecco la nuova squadra del brasiliano

© foto di Federico Titone

Si è parlato tanto in estate di Marcelo. Il calciatore ex Real Madrid per un periodo è stato accostato anche alla Lazio, per poi scegliere di iniziare una nuova avventura in Grecia con la maglia dell'Olympiacos. A distanza di una settimana dall'addio alla squadra di Michel Gonzalez il suo futuro è cambiato ancora. Dopo 16 anni il brasiliano torna a vestire la maglia del Fluminense. Il club ha annunciato sui social il suo arrivo, o meglio il suo ritorno a Rio de Janeiro.

Per Marcelo un contratto fino al 31 dicembre 2024 con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, il numero sarà ovviamente il 16.