Morte Mihajlovic, Ballotta: “Era un lottatore. Le sue punizioni in allenamento…”

Fonte: Tuttomercatoweb

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Marco Ballotta ha vissuto tre anni alla Lazio insieme a Sinisa Mihajlovic. E oggi, nel giorno della morte del suo ex compagno, lo ricorda così. "Mi è dispiaciuto molto - racconta a Tuttomercatoweb.com - non credevo che questa notizia arrivasse così velocemente, ieri però ne parlavo con alcuni amici e mi hanno detto che la situazione era peggiorata. Sapevo che stava male, aveva avuto purtroppo una ricaduta in questi ultimi giorni. Era un lottatore e lo ha dimostrato sempre, da calciatore e allenatore e come uomo. Ha vissuto le guerre e non aveva paura di niente, è sempre stato contrassegnato da questa caratteristica".

Aneddoti che le vengono in mente?

"Ricordo le sue punizioni in allenamento, io in porta, i suoi tiri potenti e precisi. E poi quando c'era da proteggere un compagno lui era il primo, in mischia era subito pronto a difenderlo".