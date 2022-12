Morte Mihajlovic, Marchegiani: "Felice che sia ricordato come uomo leale"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ai microfoni del Club su Sky Sport, Luca Marchegiani ha ricordato l'ex compagno di squadra alla Lazio Sinisa MIhajlovic. Le sue parole: "Ci sono tante persone che in questi anni in cui lui è stato allenatore l'hanno frequentato e sentito più di me. Io porto nel cuore i cinque anni che abbiamo trascorso alla Lazio insieme, abbiamo vissuto delle esperienze fantastiche, la quotidianità e le emozioni che mi hanno legato per sempre a lui. Sinisa era un uomo speciale, tosto, perché era tosto e tutti noi abbiamo avuto una prova di questo. Però era un uomo estrememente leale e io sono contento che in questi giorni più o meno tutte le persone che l'hanno raccontato hanno messo l'accento su questo accento. Io sono convinto che lui avrebbe voluto essere ricordato così, come un uomo leale. Sinisa ha avuto anche il merito di creare una famiglia meravigliosa: sua moglie Arianna, i suoi figli lo hanno sempre supportato, aiutato, anche protetto quando ne ha avuto bisogno. Io li abbraccio tantissimo perché li ammiro tanto".