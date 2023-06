Non solo Haaland, i migliori attaccanti U23 in Europa: c'è un obiettivo della Lazio

Quali sono i migliori attaccanti under 23 in Europa per numero di gol ai quali hanno partecipato. Al comando di questa particolare classifica non poteva che esserci Erilng Halaand che, tra reti e assist vincenti, è arrivato a quota 61. Subito dietro all'alieno del City c'è Jonathan David del Lille arrivato a quota 30. Sul gradino più basso del podio c'è un obiettivo di mercato della Lazio. Si tratta di Santiago Gimenez che in questa stagione con la maglia del Feyenoord ha totalizzato 23 reti e 3 assist in tutte le competizioni. Il messicano entra nella top 3 dei migliori centravanti under 23 in Europa.