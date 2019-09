Roma, Fonseca: "La partita contro la Lazio ci ha segnati..."

A settimane di distanza, Lazio - Roma è ancora un tema di tendenza. Il derby ha segnato, in modo più o meno positivo, l'avvio di stagione di entrambe le squadre. I biancocelesti, al momento, devono fare il possibile per ritrovare l'aggressività e la continuità che avevano contraddistinto la loro prestazione contro gli uomini di Fonseca. Proprio l'allenatore giallorosso, dopo la vittoria in Europa League contro il Basaksehir, è tornato a parlare del match del 1 settembre. Ecco le sue parole a Sky Sport: "E' stata molto importante la partita contro la Lazio in campionato, abbiamo capito che non avevamo fatto bene e che dovevamo cambiare, essere più aggressivi e avere il possesso della palla".

