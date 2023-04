Shock in Spagna, calciatore di 24 anni trovato assassinato

Fonte: tuttomercatoweb.com

Una tragedia ha colpito il calcio spagnolo nelle scorse ore. È infatti stato trovato morto a soli 24 anni il calciatore Paco Naval, in forza al Chipiona. La notizia è stata confermata dalla Guardia Civile e poi dal club, che sui propri social ha parlato di "una disgrazia che ha sconvolto tutti e che ci intristisce nel profondo". Il giocatore è stato trovato ieri attorno alle 14 con ferite da taglio di grandi dimensioni al torace. L'aggressore sarebbe un ragazzo di circa 20 anni, anche se sono ancora sconosciute le cause. Inutile il trasporto immediato all'ospedale, per Naval non c'è stato nulla da fare