Supercoppa, Napoli-Fiorentina: lo stadio è semivuoto e il web si scatena

Non certo il pubblico delle grandi occasioni quello che si è recato all'Al-Awwal Stadium di Riad in vista della prima semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Fiorentina.

Il colpo d'occhio all'entrata in campo delle due squadre è stato infatti piuttosto deludente e i tifosi si sono scatenati sui social: "Stadio vuoto! Brutta scena da vedere! In Italia non sarebbero bastati impianti per contenere i tifosi di Napoli/Fiorentina/Inter/Lazio!", "Bella la Supercoppa in Arabia con un pubblico così caloroso..." e ancora: "Stadio vuoto. Che amarezza", questi solo alcuni dei commenti apparsi sui social.