Valerio Antonini è il nuovo patron del Trapani: leader di Quanton e tifosissimo della Lazio

Un altro importantissimo traguardo per Valerio Antonini, CEO e fondatore della Quanton, azienda leader mondiale nell'import ed export dei cereali. Antonini è infatti da oggi proprietario dell'Fc Trapani 1905, squadra che milita in Serie D e di cui era già a capo anche nella sezione basket. L'Imprenditore ha infatti acquisito il 70% delle quote della società granata dall'ex presidente Marco La Rosa.

"Nella mia vita ho attraversato tanti paesi e affrontato svariate sfide. Le dimensioni delle imprese che personalmente mi hanno reso ciò che sono oggi, preferisco lasciarle stimare agli altri. Sono fatto così. Oggi il Trapani, la sua gente e questi territori, mi hanno dato delle sensazioni importanti. Si, sono emozionato. Ma soprattutto sono eccitato. La carica di questo nuovo inizio è alla stregua delle mie trascorse avventure imprenditoriali. In più qui il business si fonde con lo sport e il sociale. Sono convinto che da oggi in poi ne vedremo delle belle. Ci siano messi in cammino e non ci fermeremo", queste le sue prime parole da presidente.

Non solo, Valerio Antonini è anche un grandissimo tifoso della Lazio: "Io sono un simpatizzante di Claudio Lotito e vorrei fare col Trapani quello che lui ha fatto con la Lazio", queste le sue parole ai microfoni di New Sound Level, nel corso della trasmissione di Francesco Scarcelli.