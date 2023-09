FORMELLO - Lazio, domani prove e partenza: Sarri riflette sul centrocampo

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Oggi pomeriggio la seduta di scarico, domani mattina la rifinitura. Tempi stretti, alla Lazio è rimasto (già) un solo allenamento per preparare la trasferta con il Milan. Sarri deve decidere chi riproporre contro i rossoneri, finora ha ruotato gli uomini a seconda delle fatiche accumulate e della partita da affrontare. Ballottaggio a tre in regia: Rovella spera nella conferma e di superare per la seconda volta di fila la concorrenza di Cataldi e Vecino, impiegabile anche da mezzala come contro il Torino. Ma a centrocampo sperano in una chance anche Kamada e Guendouzi, il francese ora sembra avere più chance del giapponese. Sarri, tra l'altro, ha confidato di una contusione al ginocchio rimediata dall'ex Eintracht. Luis Alberto sarà costretto agli straordinari.

SCELTE. La sfida a San Siro, poi il Celtic in Champions League. Vanno calcolati gli sforzi, le rotazioni potrebbero però non toccare l'attacco: favoriti Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. In difesa vanno valutate le condizioni di Romagnoli, uno dei due dietro a non aver mai rifiatato (l'altro è Marusic). L'ex Milan si è sottoposto oggi ad alcuni controlli in Paideia che hanno evidenziato una frattura composta alle ossa nasali dopo uno scontro avvenuto mercoledì con Zapata. Dubbi al centro e sulle fasce: in mezzo Casale più di Patric in caso di ulteriore utilizzo di Romagnoli (potrebbe scendere in campo grazie a una mascherina protettiva), sulle corsie sono tutti in ballo: Pellegrini, Hysaj e Lazzari. L'abbondanza alimenta gli interrogativi della vigilia.