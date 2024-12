FORMELLO - Lazio, la scelta sulle diffide: le mosse anti-Atalanta di Baroni

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - I problemi fisici, la copertura maggiore, necessaria contro l'Atalanta, e l'imminente derby con le diffide pendenti. Tutto entra nei ragionamenti di Baroni in vista della sfida di domani sera. Le prove tattiche hanno svelato le possibili intenzioni del tecnico biancoceleste: rischierà l'impiego di Gila in difesa, schierato al fianco di Romagnoli, mentre dovrebbe preferire Tchaouna a Isaksen sul fronte offensivo. Pretattica o chiara volontà per domani? Durante la rifinitura, comunque, è stato testato il 4-3-3 con Dele-Bashiru sulla linea di Guendouzi e Rovella. Nella testa, a influire, c'è il netto ko rimediato con l'Inter. Il nigeriano viaggia verso a maglia da titolare a discapito di Dia, pronto a subentrare nel corso della ripresa.

Il tridente offensivo, salvo sorprese, sarà formato da Tchaouna, Castellanos e Zaccagni. Ai box Pedro (lesione di basso grado) e Noslin (infortunio alla caviglia). Tra gli indisponibili, oltre al lungodegente Vecino (lesione muscolare, due mesi circa out), anche Lazzari, oggi controllato strumentalmente per un fastidio al flessore. Il terzino non ha partecipato alla seduta della vigilia. Sulle fasce, in difesa, si muoveranno Marusic e Tavares, al centro la coppia Gila-Romagnoli. Lo spagnolo è diffidato, dovrà evitare il giallo pesante per non saltare il derby.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Gigot, Patric, Pellegrini, Milani, Castrovilli, Isaksen, Dia. All.: Baroni.