Lazio, il saluto di Felipe Anderson: "Mi avete dato tutto. Per sempre uno di voi" - FOTO

Il saluto di Felipe Anderson alla gente laziale. Dopo l'omaggio dello Stadio Olimpico, al termine del match con il Sassuolo, l'attacante brasiliano, che lascerà la Lazio per andare al Palmeiras, ha voluto ringraziare tutti con un post sui social. Queste le parole del numero 7 biancoceleste: "Lazio, quanto sei bella e quante emozioni mi hai fatto vivere, sei incredibile, dopo poco tempo ho sentito l’aria che esiste tra le famiglie laziali, dentro lo stadio, dentro il centro sportivo, amore vero per i colori biancocelesti, tiferò per sempre Lazio! Mi hai accolto e mi hai dato tutto, sono fiero di aver fatto parte della tua immensa storia. Per sempre nel mio cuore. E voi cari amici e tifosi laziali, voglio ringraziarvi per tutto quello che mi avete dato da quando sono arrivato fino ad oggi, in tanti momenti mi avete sostenuto non solo come calciatore, ma come uno della vostra famiglia, vivere questi 8 intensi anni insieme a voi mi ha reso un uomo migliore! Sarò sempre uno di voi, FORZA LAZIO SEMPRE!".