Bologna, Italiano riflette sull'undici anti-Lazio: quanti dubbi per il tecnico
RASSEGNA STAMPA - Vincenzo Italiano ha tanto materiale da cui attingere per mettere in campo una formazione competitiva in vista del match contro la Lazio di oggi.
Soprattutto in attacco, la scelta sarà un mistero. Il mister opterà per la conferma del tridente Rowe - Castro - Bernardeschi o sceglierà di puntare su Cambiaghi - Dallinga - Orsolini, tutti e tre subentrati nella vittoria di giovedì contro la Roma? Difficile da prevedere, ma in ogni caso, secondo Il Corriere dello Sport, l'ex Viola potrebbe mischiare le carte e cambiare il tridente solo in parte inserendo Orsolini dal 1' al fianco di Rowe e Castro.
Per il resto, secondo lo stesso quotidiano, Miranda dovrebbe vincere il ballottaggio con Lykogiannis, mentre a destra Joao Mario è in vantaggio su Zortea. In porta ci sarà ancora Ravaglia, chiamato a sostituire l'infortunato Skorupski. Al centro della difesa possibile turno di riposo per Lucumi, con Heggem al suo posto.
I ballottaggi sono molti, così come le scelte a disposizione. Nonostante le assenze di Pobega e Odgaard, un vero e proprio rebus. Tutti i dubbi però si scioglieranno a breve.