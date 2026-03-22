Calciomercato Lazio | Gigot in uscita, ma gli altri? Il punto sui giocatori in scadenza
RASSEGNA STAMPA - La Lazio si appresta ad affrontare una nuova rivoluzione, un nuovo "anno zero" come lo ha definito proprio mister Sarri. Una necessità tecnica, ma non solo.
La rosa biancoceleste va ringiovanita, ma non è l'unico motivo per cui si parla di rivoluzione. Come riportato da La Repubblica, sono infatti molti i calciatori con il contratto in scadenza nel 2027, senza considerare Pedro, Hysaj e Basic in scadenza a giugno di quest'anno. E pochi di questi hanno buone possibilità di rimanere a Roma.
Gigot è l'unico certo di partire, ma forse anche Romagnoli: il rapporto con la società è apparentemente insanabile. Gila è un altro difensore in scadenza, centrale nel progetto di Sarri ma con ambizioni ben diverse da quelle del club capitolino: questa estate, o al massimo quella successiva a parametro zero, partirà.
A concludere la lista ci sono anche Cataldi, Provedel, Pellegrini, Lazzari, Cancellieri e Patric. Il loro futuro è da scrivere, così come quello della Lazio che verrà.