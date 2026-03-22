Il Bologna è imbattuto da tempo contro la Lazio: Sarri vuole sfatare il tabù
22.03.2026 12:15 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Il Dall'Ara è una fortezza per il Bologna, soprattutto nelle sfide recenti contro la Lazio. Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime 6 gare casalinghe contro la Lazio in campionato (4 vittorie). E non solo: nelle ultime 5 gare gli uomini di Italiano non hanno subito neanche una rete. Sarri e la Lazio vogliono interrompere il trend negativo.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.