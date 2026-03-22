La Lazio cerca la terza vittoria di fila: ecco da quanto manca
22.03.2026 12:30 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - La Lazio vuole concludere al meglio il campionato. Mancano nove partite, si cerca di dargli un senso anche se l'Europa sembra un miraggio (almeno passando per il campionato. A Bologna, però, ci sarà una motivazione in più: come riporta La Repubblica, i biancocelesti vogliono centrare la terza vittoria consecutiva, una striscia positiva che manca da novembre 2024 (in quel caso furono cinque).
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.