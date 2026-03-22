Lazio, a Bologna sarà durissima: il Dall'Ara è vicino al tutto esaurito
22.03.2026 09:30 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - Il Bologna si appresta ad ospitare la Lazio in quella che sarà una sfida di grande importanza, sia dal punto di vista della classifica che del clima.
Non si direbbe, ma Lazio e Bologna si giocano qualcosa: accedere all'ottavo posto infatti garantisce l'accesso agli ottavi di Coppa Italia, evitando così preliminari che anticiperebbero soltanto l'inizio della stagione e della preparazione.
Inoltre, il Renato Dall'Ara sarà una bolgia. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna e Il Corriere dello Sport, saranno oltre 27.000 i tifosi rossoblù che celebreranno la propria squadra dopo la vittoria dell'Olimpico contro la Roma in Europa League.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.