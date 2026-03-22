Lazio, che fatica lontano dall'Olimpico! Il dato sui gol in trasferta
RASSEGNA STAMPA - Galvanizzata dall'entusiasmante vittoria contro il Milan, arrivata in un Olimpico gremito, la Lazio è ora pronta ad affrontare il Bologna al Dall'Ara. In caso di successo, i biancocelesti aggancerebbero l'ottavo posto sorpassando proprio i felsinei, dopo aver sbancato l'Olimpico contro la Roma, vorranno ora vendicare l'eliminazione subita in Coppa Italia.
Alla squadra di Sarri, la vittoria esterna manca addirittura dallo scorso 11 gennaio, quando a Verona uno sfortunato autogol di Nelsson decise la sfida. Parte della colpa va attribuita alla grande fatica in fase realizzativa, specialmente lontano dalle mura amiche. La Lazio, infatti, è la squadra che ha segnato meno volte in trasferta, con solamente 8 centri su un totale di 14 match disputati.
A riportarlo è il Corriere dello Sport, che evidenzia come dal 2004-05 i biancocelesti abbiano sempre segnato almeno 16 gol lontano dall'Olimpico in un'intera stagione. Nelle ultime sei gare casalinghe, gli uomini di Italiano sono sempre rimasti imbattuti, addirittura senza subire reti nelle ultime cinque. La Lazio, dunque, dovrà disputare una prova super per portare a casa i tre punti e la terza vittoria consecutiva.