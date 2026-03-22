Lazio, Dele-Bashiru ritrova il Bologna: adesso è lui l'arma in più di Sarri
RASSEGNA STAMPA - Dal Dall'Ara al...Dall'Ara. A poco più di un mese di distanza, Dele-Bashiru ritrova nuovamente il Bologna in trasferta, su un campo che per lui ha rappresentato una vera e propria rinascita in questa stagione. Lo scorso 11 febbraio, era stata una sua incursione a cambiare volto alla gara. L'assist perfetto per Noslin consentì alla Lazio di trovare l'1-1, andando poi a strappare un pass per le semifinali di Coppa Italia ai rigori.
Quello strappo ha messo ha messo in evidenza l'arma principale presente nel suo arsenale, mostrando tanto del tipo di giocatore su cui può contare Sarri. Un mezzala moderna, meno tecnica, ma capace ribaltare il campo in pochi istanti, attaccando lo spazio grazie a delle doti fisiche fuori dal comune. Nelle settimane successive, il nigeriano ha trovato continuità di rendimento, ripetendo una giocata simile anche in occasione del gol da lui realizzato nella sfida d'andata in coppa contro l'Atalanta.
Le incursioni di Dele stanno diventando un fattore determinante. Lo ha capito Sarri che, come sottolinea il Corriere dello sport, continuerà a puntarci. Contro una squadra organizzata come il Bologna che, però, concede spesso spazi in campo aperto, una mezzala così può fare ancora la differenza e rischia di essere una spina nel fianco per i rossoblù. Lo ha fatto una volta e vuole ora ripetersi, per confermarsi una delle pedine più in forma nell'organico biancoceleste.