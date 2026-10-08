Lazio, Doekhi cerca spazio: l’assist arriva dalle nazionali
RASSEGNA STAMPA - Si è interrotta all’inizio della sua esperienza alla Lazio la lunga striscia senza assenze dal campo per Danilho Doekhi. Il difensore portoghese era reduce da due stagioni senza saltare neanche un minuto - recuperi compresi - in Germania, con 68 presenze su altrettante gare.
Alla vigilia della gara con il Milan, però, Doekhi si era fermato per una frattura alla mano, rimediando uno stop forzato che manca addirittura da novembre 2023. Dopo aver lavorato in coppia con Provstgaard per tutta l’estate l’olandese era stato costretto così a lasciare la maglia a Sutalo.
Ora però, riporta l’edizione odierna del Messaggero, Doekhi protrerebbe ritrovare una maglia da titolare proprio contro il Monza, sfruttando i tanti impegni disputati in nazionale da Provstgaard e Sutalo. Sarebbe un test anche per la retroguardia della Lazio, che negli ultimi due turni senza l’olandese ha concesso 33 conclusioni e otto occasioni nitide.