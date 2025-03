Lazio, Fabiani sul mercato: "Cosa dovevamo fare di più io e Lotito?"

RASSEGNA STAMPA - Il malcontento dei tifosi non nasce solo dopo il 5-0 servito dal Bologna ai danni della Lazio, ma anche su alcune scelte fatte dalla società in ambito di calciomercato. La tifoseria della Lazio si aspettava dei colpi che potessero dare il proprio contributo sin dall'inizio, senza aspettare un vero e proprio tempo di adattamento, soprattutto per centrare la Champions e nel contempo, non arrivare a spremere gli stessi giocatori per poi finire per perderli per infortuni.

Su questo tema si è espresso il ds Angelo Fabiani ai microfoni de Il Messaggero: "Cosa dovevano fare di più Fabiani e Lotito? La Lazio dominava in Europa e in campionato, abbiamo inserito tre giovani importanti in linea con il nostro progetto. Bisogna dare modo a questi ragazzi di mostrare le qualità e il talento. Se non giocano, è difficile che possano farlo".

