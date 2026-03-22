Lazio, Makinwa svela: "Fatico a tornare all'Olimpico. Vi spiego il perché"
Stephen Ayodele Makinwa si è raccontato in un'intervista concessa per l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Nel parlare del suo passato alla Lazio, l'ex attaccante ha ricordato i numerosi fischi dai quali veniva spesso subissato, denunciando una mancata tutela da parte del club e svelando le sue difficoltà, ancora oggi, nel tornare all'Olimpico. Queste le su dichiarazioni:
"Diciamo che il club poteva tutelarmi di più, anche come persona. Alle presentazioni della squadra per me c’erano solo fischi: pesante. Più di quando a Conegliano sentivo il rumore delle sicure delle auto se le affiancavo a piedi o di quando Aronica mi disse “negro di merda” dopo un contrasto. Poi, da compagni alla Reggina, abbiamo fatto pace. Però ancora oggi all’Olimpico faccio fatica ad andare".