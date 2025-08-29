Lazio, manca ancora la vittoria in casa: solo il Wolfsburg ha fatto peggio
RASSEGNA STAMPA - "Striscia negativa che in Europa non ha quasi eguali", scrive così Il Corriere della Sera parlando dei risultati recenti della Lazio in casa. La Lazio aspetta una vittoria all'Olimpico dallo scorso 9 febbraio, contro il Monza (5-1): nei primi cinque campionati europei, solo il Wolfsburg ha fatto peggio.
Il club tedesco, infatti, non riesce a imporsi in casa dal 14 gennaio. Tutte le altre 94 squadre di Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 hanno vinto più di recente. La squadra di Sarri domenica avrà una grande occasione contro il Verona, anche per rialzarsi dopo la bruttissima prestazione alla prima giornata contro il Como.
