Lazio, Mimun: "Taylor è già insostituibile. Sarri ha avuto ragione su Patric"

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RASSEGNA STAMPA - Nel giorno di Bologna - Lazio, Clemente Mimun ha condiviso le proprie opinioni in vista della sfida del Dall'Ara sulle colonne de Il Messaggero. Il giornalista, ha aperto il proprio editoriale evidenziando il momento positivo dei rossoblù, squadra che può vantare diverse pedine di valore sia nell'undici titolare che in panchina: "Il più in forma è Rowe, dal dinamismo straordinario e dalle grandi capacità balistiche. ma non scherzano per qualità Freuler e Bernardeschi, il solito Orsolini e l'ottimo Castro, che semina il terrore nelle difese avversarie e poi Dallinga, Cambiaghi e compagni che danno sempre il massimo fino all'ultimo secondo del match".

Successivamente, Mimun ha chiarito come, sfoderando una prova come quella contro il Milan, la Lazio potrebbe fare risultato. Nell'articolo vengono esaltate le ultime prestazioni di alcuni singoli, uno in particolare impiegato anche in una posizione atipica: "Sarri, nonostante, i tanti infortunati, è costretto a fare anche scelte che appaiono sorprendenti, ad esempio trasformando Patric in registadi successo, ma ha avuto ragione lui. E poi che dire del monumentale Gila, dell'efficacia di Isaksen, del ruolo fondamentale di Taylor, che si rivela già un'insostituibile, dei progressi di Maldini, Provstgaard e Tavares".

Tornando alla gara contro i rossoneri, infine, il giornalista ha evidenziato il ruolo fondamentale giocato dai tifosi, che da qui a fine stagione all'Olimpico non si vedranno più: "Fa grande tristezza solo pensare che si tornerà alla desolazione dello stadio deserto e silenzioso. Non c'è calcio senza la passione delle curve. Forza ragazzi!".