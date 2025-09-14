Lazio | Sarri sprona Tavares e lo avvisa: da uno come lui pretende di più

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Messaggio pubblico per stimolarlo, per scuoterlo al ritorno dagli impegni in Nazionale. Sarri sprona Tavares. "Come l'ho ritrovato? Prima vediamo se gioca". L'allenatore non ha solamente messo in discussione la sua titolarità, ma ha anche messo il focus sulla fase difensiva del portoghese. Gli chiede uno step di crescita in più, necessario per diventare un terzino completo. Nuno non era stato convocato dal CT Martinez, poi è stato inserito in lista depennando il nome dell'infortunato Dalot. Ha così lavorato lontano da Formello, saltando le preziose sedute tattiche con Sarri.

"Con la gamba che ha lui, fare una buona fase difensiva dovrebbe essere abbastanza semplice", ha spiegato Sarri. Insomma, riporta Corriere dello Sport, la sua maglia per oggi non è affatto scontata. Un concetto - quello dei passi in avanti obbligatori - che aveva espresso già qualche settimana fa. Sarri, anche in quell'occasione, aveva sottolineato la diversità dell'atteggiamento di Tavares nell'affrontare le due fasi. Ora Nuno deve conquistare la maglia per Reggio Emilia, poi la piena fiducia del tecnico.

Le parole in conferenza possono servire a pungolarlo, ci vuole un suo apporto top, con e senza palla. Spingere e ripiegare. Con la stessa convinzione. E il test della terza giornata richiedà la massima concentrazione. Da quella parte, infatti, graviterà Berardi, il miglior calciatore avversario. È un motivo in più per Nuno per rispondere sul campo in modo positivo alle sollecitazioni arrivate alla vigilia.

