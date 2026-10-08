PRIMAVERA | Ciucci torna a Formello: la Lazio lo aspetta in campo
RASSEGNA STAMPA - Un ritorno a Formello per salutare i compagni di squadra che dovranno per qualche giorno fare a meno di lui. Nella giornata di martedì Federico Ciucci è tornato nel centro sportivo a far visita alla Lazio Primavera, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.
Il difensore biancoceleste non potrà essere parte della trasferta a Bologna dopo la brutta vicenda che lo ha visto coinvolto nella notte tra sabato e domenica, quando di rientro da una festa è rimasto vittima di un’aggressione da parte di tre ragazzi. Ciucci era intervenuto per difendere una ragazza vittima degli insulti dei tre giovani, finendo per essere aggredito e trasportato al Gemelli in codice rosso per la rottura del setto nasale e per problemi alla mandibola, per poi essere dimesso con una prognosi di 30 giorni.
Ciucci sosterrà presto nuovi esami che potrebbero dargli il via libera per tornare almeno ad allenarsi utilizzando una mascherina protettiva. La Lazio Primavera lo aspetta in campo, anche se inizialmente il difensore lavorerà esclusivamente a parte per evitare ogni tipo di contatto.