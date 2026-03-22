PRIMAVERA | La Lazio fa visita all'Inter: Punzi a caccia di punti salvezza
RASSEGNA STAMPA - Reduce dal pareggio ottenuto in rimonta contro la Juventus, la Lazio Primavera si prepara ora ad affrontare l'Inter in trasferta, nel match valido per la 31esima giornata di campionato. Con sole quattro lunghezze che li separano dalla zona play-out, baby biancocelesti dovranno necessariamente tornare a macinare punti con continuità, così da regalarsi quantomeno un finale di stagione tranquillo.
Dopo un'entusiasmante striscia di 12 risultati utili consecutivi, la squadra di Punzi ha incassato tre ko consecutivi, complicando parecchio la posizione in classifica. Contro i nerazzurri, in piena lotta per un posto tra le prime sei, servirà dunque una prova di carattere per tornare al successo e provare ad avvicinarsi all'obiettivo dichiarato della salvezza.