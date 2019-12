Rui Costa: "Inzaghi è una grande realtà. Scudetto? Lazio in seconda fila"

Ds del Benfica da 11 anni, con alle spalle un passato da grande giocatore, in Italia con le maglie di Fiorentina e Milan. Manuel Rui Costa ha spesso incontrato da avversario Simone Inzaghi, per poco non è diventato suo compagno di squadra nella Lazio nell'estate del 2001, e ora ammira le sue qualità. Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, Rui Costa ha speso parole al miele: "Inzaghi sta facendo un grande lavoro, un lavoro fantastico. Tra gli allenatori giovani è una grande realtà". Secondo il portoghese era impossibile dire anni fa che sarebbe diventato un tecnico di tale livello, ma già si vedeva che era un grande studioso del calcio. E poi in Italia pochi resistono a lungo nella stessa squadra: Inzaghi è alla Lazio da tre anni e mezzo, come lui Ancelotti al Milan, Allegri alla Juventus e pochi altri. Quanto alla lotta Scudetto: "La Lazio la metto in seconda fila, dietro a Juventus e Inter". Per Rui Costa saranno bianconeri e nerazzurri a giocarsela fino alla fine, ma per il gioco espresso la Lazio non teme confronti con nessuno soprattutto per merito di Inzaghi. Un elogio che testimonia la caratura internazionale che Simone ha assunto, anche grazie all'ultima Supercoppa alzata a Riyad.

LAZIO, LE PAROLE DI LUIS ALBERTO

CALCIOMERCATO LAZIO, L'IDEA DI LOTITO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME