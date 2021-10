Verona - Lazio, Lazovic: "Un piacere rivedere Zaccagni, ma voglio batterlo"

Il Verona già pensa alla Lazio. A differenza dei biancocelesti, i gialloblù non hanno gare internazionali in settimana e quindi si possono dedicare completamente alla sfida di campionato. Mattia Zaccagni farà ritorno nella città in cui è cresciuto calcisticamente e dovrà affrontare quelli che, fino a pochi mesi fa, erano i suoi compagni. Darko Lazovic ha rilasciato un'intervista, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, in cui ha parlato anche delle emozioni che proverà a vedere di nuovo il neo attaccante laziale: "Da quando è andato via ci siamo scritti dei messaggi ma è da un po’ che non lo sento. Noi imprendibili? È vero ma tutta la squadra esprimeva un grande calcio. Sarà un piacere rivederlo ma noi dobbiamo pensare a fare punti. Mi auguro di vincere contro di lui".

LAZIO DI SARRI - "Una formazione diversa rispetto a quella di Inzaghi. Giocano in un altro modulo. Anche a loro però serve del tempo per dimostrare tutto il potenziale. Davanti restano molto pericolosi".