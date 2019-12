Zoff: "Mi sarei divertito ad allenare questa Lazio dal futuro vincente"

Tra le tante investiture di questi giorni nei confronti della Lazio fresca vincitrice della Supercoppa è arrivata anche quella di Dino Zoff, ex allenatore e presidente del club biancoceleste. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, Zoff definisce la Lazio come una delle squadre con il miglior calcio d'Italia, guidata da un Simone Inzaghi che è già un grande allenatore. Il voto alla stagione finora è un 7 pieno, ma l'ex portiere della Nazionale non si stupisce davanti alle imprese di Immobile e compagni: era da tanto che avvertiva tutti riguardo alla qualità della rosa, le due vittorie sulla Juventus erano nelle sue potenzialità. E rispetto all'anno passato si va in crescendo: "E' maturata di testa e ha fatto tesoro delle sconfitte subite. Mi sarei divertito ad allenare questa Lazio". Ma per lo Scudetto è presto, parola di Zoff: la Juventus resta la favorita, seguita da Inter e Lazio. E, secondo l'ex tecnico biancoceleste, buona parte del merito dei risultati del club è merito di Lotito: "La Lazio ha numeri straordinari, splendidi. Basta questo per dire che Lotito è un grande presidente". Infine, una battuta su quello che sarà: "Come vedo il futuro del club? Vincente".

