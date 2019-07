Lazio, il giovane Kalaj ha firmato il rinnovo di contratto - FOTO

La Lazio è impegnata nel calciomercato e da domani anche sul campo, con il raduno a Formello prima della partenza per Auronzo di Cadore. Nel frattempo oltre alle operazioni in entrata e in uscita, la società porta a casa il rinnovo di Sergio Kalaj. Il difensore albanese, classe 2000, vanta già diverse convocazioni in prima squadra (senza esordio) e la chiamata della Nazionale guidata da Edy Reja nello scorso maggio. Ha sottoscritto un triennale, come scritto madre su Facebook: nella foto si vede il giovane mentre firma il contratto sotto gli occhi del segretario biancoceleste Armando Calveri. A questo punto è molto probabile che sarà lui uno dei fuoriquota della Primavera di Menichini.

Pubblicato l'8/07 alle 23:55