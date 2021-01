PRIMAVERA - Lazio - Milan, finalmente in campo: l'anteprima del match

Finalmente in campo. Riprende il campionato Primavera, per la gioia di tutti. Dopo mesi di attesa, rieccolo il calcio giocato, con la formazione di Leonardo Menichini subito chiamata a un impegno probante. I biancocelesti infatti, se la dovranno vedere col Milan di Giunti, neopromossa ma strutturata per competere fin da subito in campionato.

DA DOVE SI RIPRENDE - La Lazio è quarta in campionato con nove punti conquistati in 6 giornate, frutto di 3 pareggi, 2 vittorie e una sconfitta. Un percorso ottimo quello della formazione di Menichini, anche se la classifica potrebbe variare e non di poco dopo che tutte le gare saranno recuperate. Se i biancocelesti infatti non hanno saltato mai una partita dall'inizio fino allo stop, tante altre compagini si sono dovute fermare. Proprio come il Milan, che di gare ne ha disputate soltanto tre, conquistando tre punti.

LE SCELTE - Menichini dovrebbe ripartire da quel 4-3-1-2 tanto caro in questa stagione, variabile anche a gara in corso in un 4-3-3. Dal mercato sono arrivati rinforzi importanti: dal Torino è tornato a casa il trequartista Daniel Guerini, mentre nel reparto avanzato è rientrato dopo l'esperienza con la prima squadra della Salernitana l'attaccante Michele Riosa. Probabile assenza per la punta di diamante Raul Moro, ci sarà invece capitan Marino, pronto a comporre la linea di centrocampo insieme a Bertini e Czyz. In difesa Franco a guidare il reparto, da decidere chi sarà il compagno al suo fianco.

Lazio - Milan

7a giornata del campionato Primavera 1 TIM

Sabato 23 gennaio 2021, ore 11.00, Stadio Mirko Fersini, Centro Sportivo di Formello

Arbitro: Mario Saia (sez. Palermo)

Assistenti: Vincenzo Madonia e Antonio Lalomia

Pubblicato il 22/01 alle 22.37