FORMELLO - Lazio, Luis Alberto rassicura: già in gruppo e ok per la Supercoppa

Sorrisi, abbracci, clima disteso, ma allo stesso tempo intensità e concentrazione. La Lazio è di nuovo in campo a Formello per il penultimo allenamento prima della partenza per Riad, dove domenica i biancocelesti si giocheranno la Supercoppa Italiana contro la Juventus. Risposte positive per Inzaghi arrivano subito da Luis Alberto, che quest'oggi si è presentato presso la clinica Paideia per degli accertamenti all'adduttore. Lo spagnolo si scalda a parte evitando il lavoro propriocettivo, poi si unisce ai suoi compagni svolgendo l'intera seduta di possesso palla da jolly. Inzaghi lo monitora, lui risponde positivamente tranquillizzando tutti. Gruppo al completo, o quasi, quindi per il tecnico biancoceleste. Gli unici assenti sono Vavro, alle prese con una distrazione del legamento collaterale, e Lukaku, fermo per un problema al ginocchio. Per il resto sono tutti arruolabili. Circa un'ora e mezza di seduta per chi non ha giocato col Cagliari o è subentrato a gara in corso, i titolari invece si staccano dal gruppo leggermente prima per una corsa defaticante. La settimana che porterà dritti fino alla sfida del King Saud University Stadium è ufficialmente iniziata.



LAZIO, LE PAROLE DI LOTITO

LAZIO, LA RIVINCITA DEI CRITICATI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE