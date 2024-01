Calciomercato Lazio | ecco Whittaker: il classe 2001 goleador del Plymouth

RASSEGNA STAMPA - Poco più di 24 ore e poi calerà il sipario anche su questa sessione invernale di calciomercato. La Lazio è ancora al lavoro per regalare un'ala a Sarri e rinforzare la rosa ma il tempo scorre e diventa sempre più difficile chiudere un'operazione. Lotito e il ds Fabiani non mollano e dopo il primo tentativo per portare a Roma Clarke che non è andato a buon fine ha messo nel mirino Morgan Whittaker, esterno per Plymouth, squadra che milita nella seconda divisione inglese.

Whittaker, come riporta l'edizione odierna del il Corriere dello Sport, ha siglato 15 gol in 28 gare conditi da sei assist, è vice-capocannoniere dietro a Sammie Szmodics, punta del Blackburn (16 gol). Whittaker è un mancino e nella squadra allenata da Foster gioca nel 3-4-2-1. Nella Lazio e con il 4-3-3farebbe l'ala destra. Come riportato dalla nostra redazione ieri c'è stato un primo sondaggio tra le parti che torneranno nuovamente a parlare nella giornata di oggi.