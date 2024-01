Lazio, non solo Felipe Anderson: quanti rinnovi in sospeso

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Tra i buoni propositi del 2024 nella lista della Lazio c'è anche l'obiettivo di risolvere la questione rinnovi. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, in casa biancoceleste sono in sei ad attendere una chiamata o una mossa della società. Il caso più noto di tutti è quello di Felipe Anderson. Tra avvicendamenti di mercato e mancati accordi, il brasiliano rischia a giugno di salutare nuovamente Roma per intraprendere la quinta esperienza della sua carriera. Segue Zaccagni, l'esterno a giugno 2025 vedrà scadere il proprio contratto. La volontà l'ha espressa più volte: è quella di restare e stabilire altri numerosi record, ma prima sarà necessario riavviare i contatti. L'ultimo incontro con tra Lotito e l'agente Giuffredi, stando a quanto scrive il quotidiano, risale a luglio, probabilmente tra le mura dell'Hotel Auronzo. In attesa di una chiamata, invece, ci sono Provedel, il meno stipendiato di questo elenco, e i difensori Romagnoli, Patric e Casale.

UNA QUESTIONE DI PROMESSE - Se osserviamo la figura di Lotito notiamo sicuramente delle differenze rispetto a qualche mese fa. Al termine della scorsa stagione il presidente era volenteroso di affrontare queste spinose questioni, oggi tutt'altro. La delusione per il rendimento di alcune certezze lo ha spinto a muoversi con maggiore cautela, motivo per cui potrebbe attendere la fine della stagione per aprire nuovi capitoli. Ad attendere con maggiore fermento sono Romagnoli e Patric. I due centrali, entrambi gestiti da Raiola, avevano strappato una promessa al momento della firma del precedente contratto. L'aumento dello stipendio per loro sarebbe un qualcosa che prescinde dal rendimento attuale, per quanto questa politica sia ben distante da quella 'lotitiana'. Proprio per quest'ultimo punto rischia di dover aspettare ancora Casale. Tra i migliori dello scorso anno, in questa stagione sta vivendo un involuzione che mette in discussione ogni certezza di un nuovo accordo. Esente da tutto ciò è Provedel che, al netto di qualche errore in più, ancora una volta si sta confermando portiere di assoluta affidabilità.

DECRETO CRESCITA - A complicare la situazione in casa Lazio è lo stop delle agevolazioni fiscali legate al Decreto Crescita. Stando a quanto riporta Il Corriere dello Sport, queste rappresentavano un vantaggio per Felipe Anderson che conscio di questo 'aiuto' poteva permettersi di alzare la propria richiesta. Questo tema allarga il discorso a un altro giocatore in scadenza: Daichi Kamada. Il giapponese nel proprio contratto ha una clausola di rinnovo automatico, starà a lui e solo a lui decidere se attivarla, costringendo la società a riconoscergli, fino al 2027, al pieno la parte netta e lorda dello stipendio.