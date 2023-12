RIVIVI DIRETTA - Lazio - Inter 0-2: Marusic horror e poi Thuram, biancocelesti KO

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Serie A TIM | 16ª giornata

Domenica 17 dicembre 2023, ore 20:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO - INTER 0-2 (40' Martinez, 66' Thuram)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella (74' Cataldi), Kamada (65' Luis Alberto); Felipe Anderson (81' Castellanos), Immobile, Zaccagni (74' Pedro).

A disp.: Sepe, Mandas, Patric, Hysaj, Pellegrini, Ruggeri, Vecino, Basic, Castellanos.

All.: Maurizio Sarri

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella (70' Frattesi), Calhanoglu (88' Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (70' Carlos Augusto); Thuram (77' Arnautovic), Lautaro Martinez (88' Klaassen).

A disp.: Di Gennaro, Audero, Sensi, Arnautovic, Pavard, Agoumè, Stabile.

All.: Simone Inzaghi

Arbitro: Fabio Maresca (sez. Napoli); Assistenti: Passeri - Garzelli; IV ufficiale: Rapuano; V.A.R.: Di Paolo; A.V.A.R.: Gariglio

Ammoniti: 26' Thuram (I), 61' Barella (I), 82' Casale (L)

Espulso: 87' Lazzari (L)

SECONDO TEMPO

90'+6' Triplice fischio dell'arbitro: finisce 2-0 in favore dell'Inter la sfida cotnro la Lazio.

90'+5' Calcio di punizione Lazio: va Luis Alberto, l'area è piena ma nessun compagno va alla conclusione.

90'+3' Castellanos duro su Bastoni che rimane qualche secondo a terra dolorante, per poi proseguire la sua prova in campo.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri sei minuti.

88' Fuori Calhanoglu e Lautaro Martinez, dentro Asllani e Klaassen.

87' Fallo netto ai danni di Lazzari, l'arbitro fa proseguire. Veemente la replica del numero 29 che rimedia il cartellino rosso.

85' Calcio d'angolo Lazio: batte Luis Alberto, l'Inter allontana mentre i biancocelesti rimangono in possesso palla, senza però impensierire gli avvesari. Giro palla lento e prevedibile.

84' Taty Castellanos in area di rigore: la Lazio si lamenta per un tocco di mano ma per l'arbitro non c'è nulla, fa proseguire.

82' Ammonito Casale per un fallo su Lautaro Martinez.

81' Cambio Lazio: fuori Anderson, dentro Castellanos.

80' Lazzari temporeggia un po' e per un soffio Arnautovic non gli ruba la palla a un passo dalla porta di Sommer.

77' Cambio Inter: fuori Thuram, dentro Armautovic.

74' Doppio cambio Lazio: fuori Rovella e dentro Cataldi; fuori Zaccagni e dentro Pedro.

71' Provedel salva la Lazio dal 3-0: insidiosa la conclusione di Mkhitaryan, su cui interviene il portiere biancoceleste.

70' Doppio cambio per Inzaghi: esce Dimarco, entra Carlos Augusto. Esce Barella, entra Frattesi.

69' Immobile, tutto solo, tenta di ripredere palla ma subisce fallo. Riparte la Lazio ma è tempo di due cambi per Inzaghi.

66' Arriva il raddoppio dell'Inter: questa volta è Thuram a mettere la palla in rete. Corre Barella, intercetta Marusic ma la palla arriva tra i piedi del classe '97 che la mette alle spalle di Provedel.

65' Pronto il primo cambio in casa Lazio: esce Kamada, entra Luis Alberto.

63' Va Rovella, Guendouzi di testa. Poi arriva la conclusione di Immobile, completamente fuori misura.

62' Problemi per Provedel che viene medicato dallo staff: il portiere s'era fatto male in occasione dell'uscita precedente su Lautaro Martinez.

61' Kamada riparte, ma viene atterrato da Barella che rimedia il cartellino giallo. Calcio di punizione in favore della Lazio: Rovella e Zaccagni sulla palla.

58' Zaccagni corre sulla fascia, poi s'accentra e scarica in area: sia Kamada che Immobile sono troppo arretrati e non riescono ad arrivare sulla palla.

57' Guendouzi per Immobile che, spalle alla porta, chiama in causa Anderson. Il brasiliano liscia la palla su cui arriva Kamada, ma la sua conclusione è completamente fuori misura.

56' Palla di Rovella, ma arriva l'anticipo della retroguardia nerazzurra. La Lazio, però, rimane in possesso.

55' Zaccagni ancora a terra, questa volta per "colpa" di Darmian: calcio di punizione in favore della Lazio con Rovella pronto a incaricarsene.

53' Immobile, poi di tacco per Zaccagni. Il numero 20 mette una buona palla all'indirizzo di Guendouzi che colpisce di testa senza impenserire Sommer.

52' La Lazio tenta di ripartire ma Immobile subisce fallo da Bisseck senza che l'arbitro estragga il cartellino giallo. Ripartono i biancocelesti.

50' Fallo di Thuram su Casale con il numero 15 della Lazio che rimane a terra dolorante. In campo lo staff medico per accertarsi sulle sue condizioni.

48' Dagli sviluppi del calcio d'angolo, Kamada mette una buona palla in mezzo all'area ma non trova la conclusione di alcun compagno.

48' Rovella si divora un'occasione gigantesca! Fa tutto bene, corre da solo verso la porta difesa da Sommer, ma alla fine la sua conclusione viene deviata in corner.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Lazio - Inter.

PRIMO TEMPO

45'+3' Duplice fischio dell'arbitro: finisce il primo tempo di Lazio - Inter.

45'+3' Guendouzi mette una buona palla in mezzo non trovando alcun compagno. Tuttavia, l'azione era già ferma per una precedente posizione di off-side.

45' Dimarco è praticamente imprendibile, alla fine la Lazio è obbligata a mettere in out. Calcio d'angolo in favore dell'Inter, e ancora corner. Salta Bisseck ma la palla si perde sul fondo.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri tre minuti.

42' Gila chiude bene Thuram, concedendogli "solo" il calcio d'angolo: corner in favore dei nerazzurri.

41' Dimarco finisce a terra dopo un duro confronto con Guendouzi: riparte l'Inter da calcio di punizione.

40' La Lazio si fa praticamente gol da sola: errore clamoroso di Marusic che passa la palla a Laurato Martinez. L'argentino supera Provedel e mette la palla in rete.

39' Darmian atterra di nuovo Zaccagni e l'arbitro non lo sanziona con il cartellino giallo: l'Olimpico non è certamente dello stesso avviso.

39' Va Dimarco ma è uno schema: la conclusione di Calhanoglu si perde al lato del palo di Provedel.

37' Fallo di Gila su Bisseck e calcio di punizione dal limite dell'area, seppur da posizione defilata, per l'Inter.

35' Nell'azione del calcio d'angolo, finisce a terra Zaccagni colpito da Dimarco. Il numero 20 è dolorante a terra, mentre entra in campo lo staff medico. Gli altri si avvicinano alla panchina per parlare direttamente con Sarri.

34' Ci prova Anderson che poi chiama in causa Immobile: prima che la palla arrivi a Ciro, un nerazzurro mette in corner.

33' Duello Mkhitaryan-Rovella che evita il calcio d'angolo in favore dell'Inter. Riparte Provedel.

32' Calcio d'angolo per l'Inter: va Calhanoglu, allontana Guendouzi che salta più in alto degli altri.

30' Barella per Thuram che va alla conclusione trovando l'intervento di Gila. La palla carambola e finisce ancora all'attaccante dell'Inter che ci riprova, ma mette la palla in out.

28' Occasione Lazio! Zaccagni e Immobile s'intendono alla perfezione, crossa il numero 20 e conclude di testa Ciro. La palla, però, si perde fuori dalla porta di Sommer.

26' Falloso Thuram su Gila e cartellino giallo nei confronti dell'attaccante dell'Inter.

23' Guendouzi mette una bella palla al centro, per un soffio non ci arriva Immobile!

22' Fa tutto bene Lazzari che poi serve Immobile. Ciro temporeggia un po', mette la palla al centro ma trova l'anticipo dei difensori dell'Inter.

20' Calcio di punizione battuto da Mkhitaryan "murato" dalla retroguardia biancoceleste. Riparte Anderson che poi conquista anche un fallo laterale, rimanendo in possesso palla.

17' Nell'azione successiva arriva la conclusoone di Kamada, troppo facile per Sommer arrivarci. Riparte l'Inter.

16' Lazio che continua ad attaccare: Anderson crossa per Guendouzi che va alla conclusione, la palla viene murata da Acerbi.

15' Timide proteste per un tocco di mano in area di rigore di Calhanoglu, l'arbitro fa immediatamente riprendere il gioco.

14' Inserimento in verticale per Immobile, Acerbi arriva prima e allontana il pericolo. Fischi fortissimi nei confronti del difensore, ex Lazio.

13' Ci prova ancora la Lazio con Lazzari che crossa ma trova la deviazione di Mkhitaryan. Rovella pronto a incaricarsi dell'angolo.

11' Immobile per Zaccagni che crossa in area di rigore, la palla viene allontana dalla difesa dell'Inter. Sulla ribattuta ci prova Kamada, l'Inter la devia in angolo. Corner per la Lazio.

7' Lazio in possesso palla, ma l'Inter chiude bene ogni spazio impedendo ai biancocelesti di avvicinarsi alla porta difesa da Sommer.

6' Azione confusa in area di rigore che si conclude con la conclusione - murata - di un nerazzurro. Tuttavia, il gioco era già fermo per il fallo in attacco di Bisseck su Immobile.

5' Dimarco dalla bandierina: salta Bisseck ma l'ultimo tocco è di un calciatore biancoceleste. Nuovo corner per l'Inter.

4' Thuram viene lanciato in verticale verso la porta difesa da Provedel, provvidenziale l'inserimento di Casale che mette la palla in angolo.

2' Qualche brivido per l'Inter: Immobile pressa Sommer in fase di rinvio e per un soffio non riesce a rubargli la palla.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Lazio - Inter.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Inter. Appuntamento alle 20.45 per il fischio finale.