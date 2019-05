Lazio, Milinkovic: "Sono ancora sotto shock. Speriamo di vincere altri trofei"

Eroe di Coppa. Quando meno te lo aspetti si alza dalla panchina e ci pensa lui. Ci pensa Milinkovic a portare in casa Lazio la settimana Coppa Italia della sua storia. Il serbo, ancora sotto shock per la forte adrenalina causata dalla vittoria, intervistato a bordo campo da Stefano Orsini in esclusiva per il Tgr Lazio ha commentato subito dopo la premiazione: "Ancora non so che dire. Sono ancora sotto shock dopo il gol del Tucu. È la settima Coppa. Una bella cifra. Speriamo di vincerne ancora altre e che la Lazio possa arrivare sempre più in alto". La speranza di vincere ancora, dunque. Farlo con la maglia della Lazio addosso. Ci sarà tempo per pensare al futuro. Il presente di Milinkovic dice Lazio.

Pubblicato il 16/05/2019 alle ore 19:49.