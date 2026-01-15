Calciomercato Lazio | Dal Brasile: "Rayan, c'è l'accordo con il Bournemouth"
15.01.2026 18:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - Il Bournemouth spinge per Rayan. Il club inglese accelera per assicurarsi il talento brasiliano del Vasco da Gama, richiesto da tante squadre. Tra queste c'è anche la Lazio, che nei giorni scorsi ha provato ad avvicinarsi (senza successo) alle richieste importanti per il cartellino del classe 2006.
Secondo quanto riportato dal portale brasiliano ge.globo, Rayan avrebbe trovato l'accordo con il Bournemouth per trasferirsi in Premier League e firmare un contratto di cinque anni. Il club inglese, inoltre, sarebbe pronto a offrire 35 milioni di euro al Vasco da Gama, a cui ora spetterebbe la decisione finale sulla cessione. Sulo sfondo la Lazio resta interessata.