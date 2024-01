Calciomercato Lazio | Di Marzio: "Nuovi contatti per Neuhaus, la situazione"

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Movimenti in entrata per la Lazio a caccia del primo colpo della sessione invernale. Come riporta l'esperto Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti per con il Borussia Mönchengladbach per Florian Neuhaus. Prosegue la trattativa, ma manca ancora l'accordo verbale tra le due società. Per il centrocampista tedesco aveva chiesto informazioni anche il Napoli che poi ha preferito virare su altri obiettivi. Il classe 1997, con 3 gol e 2 assist in stagione, può salutare la Bundesliga. I contatti proseguono.