Calciomercato Lazio | Provedel in uscita: l'agente è nella sede dell'Inter
10.06.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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CALCIOMERCATO LAZIO - Si tratta per la cessione di Ivan Provedel. Il portiere sembra ormai destinato a lasciare la Lazio: su di lui è forte l'interesse dell'Inter (sullo sfondo il Bologna) che lo vorrebbe come vice di Josep Martinez (Sommer andrà via a zero). A questo proposito, come riportato da SkySport, Gianni Rava, agente del calciatore, si trova attualmente nella sede del club nerazzurro per trovare l'accordo sull'uscita.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.