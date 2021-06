Calciomercato Lazio, si valuta la cessione di Fares: 4 squadre alla finestra

RASSEGNA STAMPA - Le strade tra la Lazio e Fares potrebbero già separarsi dopo una sola stagione. L'esterno non ha convinto nella sua prima annata in maglia biancoceleste, nonostante Inzaghi gli abbia concesso diverse chances soprattutto all'inizio. L'infortunio lo ha certamente frenato, ma da un giocatore pagato circa 8 milioni ci si aspettava certamente di più. L'arrivo di Sarri e il conseguente cambio di modulo con la difesa a 4, sottolinea la rassegna stampa di Radiosei, fa da ulteriore ostacolo per una sua eventuale permanenza.

MERCATO - L'ex Spal infatti è perfetto come esterno a tutta fascia, da quinto di centrocampo. In quella posizione ha maggiore licenza di offendere e più copertura alle sue spalle garantita dai 3 difensori. In una linea a 4 potrebbe soffrire i maggiori compiti dal punto di vista difensivo. La Lazio lo ha messo sul mercato e per lui chiede 8 milioni di euro. 4 squadre di Serie A sono alla finestra, ovvero Torino, Cagliari, Fiorentina e Verona. A quest'ultima è stato proposto come contropartita per arrivare a Matteo Lovato.

