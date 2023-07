Calciomercato Lazio | Zaha, trovato l'accordo. Ma ci sono altri due club

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO ZAHA - Ore frenetiche per il calciomercato Lazio. Le ultime novità arrivano direttamente dall'Inghilterra, con l'indiscrezione lanciata da Sky Sport News: stando al portale inglese, Zaha avrebbe trovato l'accordo con la Lazio. Non solo, però. A quanto pare l'attaccante è in trattativa anche con il Fenerbahce e l'Al-Naasr. Ora dunque, toccherà all'attaccante scegliere quale via prendere, considerando le offerte sul piatto e le varie possibilità. Tra cui quella di proseguire con il Crystal Palace, che punta ad un nuovo contratto quadriennale.

