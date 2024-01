Lazio, calendario choc: semifinale di Coppa Italia tra due big match

La Lazio festeggia la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Una doppia sfida che vedrà i biancocelesti opposti alla Juventus con la gara di ritorno da giocare all'Olimpico. Una doppia sfida che metterà in palio un posto per la finalissima. Sbirciando il calendario che attende le aquile, però, inevitabilmente si vede come la squadra di Sarri non è stata fortunata. La gara d'andata che si giocherà allo Stadium si disputerà pochi giorni dopo Lazio - Juve di campionato. Ancora non sono ufficiali le date, ma i biancocelesti dovrebbe ospitare i bianconeri sabato 30 aprile e poi giocare il 3 o il 4 sempre contro i piemontesi ma stavolta a Torino per la Coppa Italia. A completare un calendario complicato il derby del 7 aprile contro la Roma. Una settimana incredibile in cui la Lazio rischia di giocarsi una bella fetta di stagione in appena sette giorni.