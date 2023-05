Lazio-Cremonese, il saluto della Nord e della Tevere per Radu - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Emozioni fortissime quelle che in questo momento la Lazio e i tifosi stanno vivendo all'Olimpico. All'ingresso dei biancocelesti in campo per il consueto riscaldamento prima del fischio d'inizio, la Curva Nord ha esposto uno striscione dedicato a Radu che oggi disputerà la sua ultima sfida. "Quindici anni di battaglie con l’aquila sul petto, un combattente, uno di noi. Stefan Radu laziale a vita", è il messaggio del popolo laziale. "Quindici anni insieme senza mai un passo indietro...Grazie Stefan", recita lo striscione esposto in Tribuna Tevere.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE