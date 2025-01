Lazio, Dia suona la carica: "Rialziamo la testa. Gol? Sono sicuro che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Imperativo ripartire dopo il ko nel derby. La Lazio si prepara a tornare in campo nell'importante sfida contro il Como in programma venerdì 10 gennaio alle 20.45. In vista della gara ecco le parole di Boulaye Dia nel consueto Match Program: "Dobbiamo rialzare la testa, pensando subito a battere il Como per dimenticare la sconfitta nel derby e ripartire".

Il Como ha tanta qualità: che partita servirà per vincere e festeggiare al meglio i 125 anni della Lazio?

"Anzitutto, portare a casa i tre punti. Ci aspettiamo 90' difficili e intensi, come quelli nel girone di andata, quando abbiamo vinto segnando cinque gol. Non sarà lo stesso tipo di partita ma giochiamo in casa e vogliamo un successo davanti ai nostri tifosi".

Cosa chiede la Lazio al girone di ritorno, che si aprirà proprio contro la squadra di Fabregas?

"Ora arriveranno impegni più difficili rispetto alle prime 19 gare perché nel girone di ritorno i punti pesano tanto, ci si gioca la stagione. Tutte le partite sono dure, con le vittorie che diventano ancora più importanti rispetto a qualche mese fa".

In carriera ne hai vissute molte, come stai vivendo l'attesa per il gol?

"Ho tanta esperienza, so che devo aspettare pazientemente, rimanere sereno e provarci sempre in ogni partita, lavorando tutti i giorni per aiutare la squadra, l'aspetto prioritario. Il gol prima o poi arriverà, ne sono sicuro".

Sei qui da 5 mesi, qual è il tuo primo bilancio provvisorio?

"Ho trovato un grande gruppo e un bell'ambiente, compresa la città. Sto bene e sono molto felice di essere qui".