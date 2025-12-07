Lazio, Isaksen a LSC: "Immobile è ancora il nostro capitano!"
Gustav Isaksen a Lazio Style Channel prima di Lazio - Bologna ha commentato così la sfida che sta per andare in scena.
07.12.2025 17:12 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
“Arriviamo carichi pronti per giocare davanti ai nostri tifosi di nuovo, col Milan è una grande prestazione giovedì, la Coppa è un altro torneo, ora c’è il campionato e pensiamo a vincere. La scorsa stagione una notte indimenticabile, abbiamo perso 5-0, bisogna rialzarsi e giocare bene.
Immobile è una leggenda nella Lazio, è ancora il nostro capitano e un grande uomo. Oggi voglio aiutare la squadra o con un gol o forse no ma voglio solo vincere davanti ai nostri tifosi".