PRIMAVERA | Lazio - Frosinone 1-0: Sana Fernandes allo scadere
Nel momento più difficile della sua stagione, la Lazio Primavera torna a vincere contro il Frosinone e lo fa grazie a una rete di Sana Fernandes nel recupero. Dopo aver dominato la gara sfiorando il vantaggio a più riprese, sembrava che la squadra di Punzi fosse destinata ad accontentarsi dello 0-0, ma una splendida giocata di Sana Fernandes al 90'+1' ha consegnato il successo ai biancocelesti. La Lazio, così, torna a respirare dopo cinque gare senza vittoria, salendo a 14 punti in classifica e uscendo dalla zona retrocessione.
Primavera 1 | 14ª giornata
Domenica 7 dicembre 2025, ore 15:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci, Bordon, Bordomi; Ferrari, Farcomeni (61' Montano), Pinelli (72' Munoz), Santagostino, Cuzzarella (61' Calvani); Gelli, Sulejmani (61' Sana Fernandes). A disp.: Bosi, Battisti, Marinaj, Canali, Iorio, Pernaselci, Cangemi. All.: Punzi.
FROSINONE: Rodolfo; Luchetti, Pelosi, Obleac, Cichero, Schietroma, Ndoye, Befani, Ndow, Toci, Colley. A disp.: Di Giosa, Colafrancesco, Fiorito, Lohmatov, Molignano, Pavanati, Zorzetto, Ceesay, Reali, Buonpane, Mboumbou, Cesari. All.: Marini.
Arbitro: Colelli (sez. Ostia Lido)
Assistenti: Cecchi - Di Curzio
Marcatori: Sana Fernandes (90'+1', L).
Ammoniti: Ferrari (L), Colley (F), Montano (L), Lucchetti (F).
Espulsi: /
Recupero: 9'.
SECONDO TEMPO
90'+9' - TRIPLICE FISCHIO! La Lazio passa in pieno recupero e batte 1-0 il Frosinone.
90'+6' - Munoz calcia fuori di poco e manca il colpo del ko
90'+1' - GOOOOOOL DELLA LAZIO! Sana Fernandes porta avanti i biancocelesti con un tiro-cross che scavalca il portiere e si infila in rete dopo aver baciato il palo. 1-0 in pieno recupero.
90' - Concessi cinque minuti di recupero.
85' - Rischia la Lazio. Un'uscita imprecisa di Pannozzo concede a Schietroma l'occasione di calciare a porta parzialmente sguarnita: la sua conclusione termina fuori.
82' - Primi due cambi nel Frosinone fuori Togi e Cichero, dentro Molignano e Mboumbou
81' - Doppia occasione Lazio! Rodolfo respinge un tiro ravvicinato di Munoz, mentre pochi istanti dopo un tiro cross di Sana Fernandes sfiora il pallo e termina fuori.
79' - Bordon prova a giarare in porta un calcio di punizione di Sana Fernandes, ma la sua incornata termina sopra la traversa.
78' - Sana Fernandes salta secco Lucchetti che lo stende: secondo giallo per gli ospiti.
77' - Montano a un passo dal gol! L'attaccante biancoceleste punta un difensore, rientra sul mancino e calcia giro sfiorando il palo.
74' - Gran traversone di Calvani sul secondo palo: l'accorrente Ferrari stacca bene, ma il suo colpo di testa termina di poco al lato.
72' - Altro cambio per Punzi: fuori Pinelli, dentro Munoz
72' - Frosinone pericoloso su calcio d'angolo, il colpo di testa ravvicinato di Colley termina fuori di poco.
64' - Montano interviene duro su un avversario: ammonito anche lui.
61' - Triplice cambio nella Lazio: escono l'acciaccato Farcomeni, Sulejmani e Cuzzarella; dentro Montano, Sana Fernandes e Calvani.
59' - Gioco fermo, Farcomeni resta a terra.
54' - Colley trattiene Bordoni per la maglia: l'arbitro estrare il giallo.
50' - Ottimo spunto di Cuzzarella che, dopo aver recuperato palla sulla trequarti avversaria, impegna Rodolfo che respinge in angolo.
46' - Inizia la ripresa
PRIMO TEMPO
45' - Il primo tempo si chiude senza recupero. Risultato bloccato sullo 0-0 all'intervallo.
30' Sbaglia ancora Sulejmani! L'attaccante spreca un'occasione all'altezza del dischetto del rigore. Tiro fuori misura.
25' - Ci prova Serra! Colpo di testa in area di rigore sul cross di Bordoni. Palla alta sopra la traversa.
16' - Ancora una chance per la Lazio! Pinelli non sfrutta una perfetta imbucata e incrocia largo con il sinistro da pochi passi.
14' - Intervento in ritardo di Ferrari su Befani: è lui il primo ammonito del match.
11' - Sulejmani scupa! A tu per tu con il portiere il centravanti non c'entra la porta, spedendo il pallone alto.
4' - Primo squillo della Lazio con Sulejmani, che cerca la porta con una splendida rovesciata. Il suo tentativo termina alto.
1' - Fischio d'inizio, si parte!
Buon pomeriggio da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio Primavera - Frosinone, gara valida per la quattordicesima giornata di campionato. Dopo il segnale positivo arrivato in Coppa Italia, la squadra di Punzi vuole ritrovare il successo anche in Primavera 1 per uscire dalla zona retrocessione. Di fronte ci saranno i ciociari, reduci da un ko contro il Monza e con appena un punto in più in classifica rispetto ai biancocelesti. Appuntamento alle ore 15:00 per il calcio d'inizio.