07.12.2025 16:08 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Pellegrini salta il Bologna: sta per diventare papà. Le ultime
Sarri senza Pellegrini. Il terzino della Lazio salterà la gara casalinga contro il Bologna: sta per diventare papà, per questo non sarà a disposizione del tecnico.

Da capire quindi chi giocherà al suo posto: possibile che vada in campo Nuno Tavares dal primo minuto, ma resta valida anche l'opzione con Lazzari a destra e Marusic sulla fascia opposta. 

La scelta arriverà solo a ridosso del fischio d'inizio, programmato per le 18 all'Olimpico.