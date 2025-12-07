Lazio, Pellegrini salta il Bologna: sta per diventare papà. Le ultime
Sarri senza Pellegrini. Il terzino della Lazio salterà la gara casalinga contro il Bologna: sta per diventare papà, per questo non sarà a disposizione del tecnico.
07.12.2025 16:08 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
© foto di www.imagephotoagency.it
Da capire quindi chi giocherà al suo posto: possibile che vada in campo Nuno Tavares dal primo minuto, ma resta valida anche l'opzione con Lazzari a destra e Marusic sulla fascia opposta.
La scelta arriverà solo a ridosso del fischio d'inizio, programmato per le 18 all'Olimpico.