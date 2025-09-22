Lazio, le pagelle dei quotidiani dopo il derby: quattro bocciati e molti debiti

RASSEGNA STAMPA - La Lazio perde il derby per 1-0, ma questa volta ha tanto da recriminare. Dopo le sconfitte contro Como e Sassuolo che avevano portato malumori anche per la prestazione della squadra, questa volta la rabbia e la frustrazione dei tifosi è anche per un risultato mancato e che gli uomini di Sarri avrebbero sicuramente meritato. L'errore di Tavares pesa come un macigno, così come quello di Dia a tu per tu con Svilar. Poi c'è il palo colpito da Cataldi al 94' che chiude nel miglior modo una partita beffarda. La Lazio perde la stracittadina contro la Roma e l'amarezza è tanta per una prova che, come si evince anche dalle pagelle dei quotidiani, alla fine non meritava la sconfitta.

CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 6; Marusic 5, Gila 6,5, Romagnoli 6, Tavares 4 (46` Pellegrini 6); Guendouzi 4, Rovella 5 (46` Cataldi 6,5), Dele-Bashiru s.v. (14` Belahyane 4); Pedro 6 (79` Noslin s.v.), Dia 4 (62` Castellanos 6,5), Zaccagni 5,5. All.: Sarri 5,5;

GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 6; Marusic 5,5, Gila 6, Romagnoli 6, Tavares 4 (46` Pellegrini 6); Guendouzi 6, Rovella 5,5 (46` Cataldi 6,5), Dele-Bashiru s.v. (14` Belahyane 4); Pedro 6,5 (79` Noslin s.v.), Dia 4,5 (62` Castellanos 6,5), Zaccagni 5,5. All.: Sarri 5,5;

IL MESSAGGERO - Provedel 6,5; Marusic 5,5, Gila 6, Romagnoli 6, Tavares 4 (46` Pellegrini 5); Guendouzi 5, Rovella 5 (46` Cataldi 6,5), Dele-Bashiru s.v. (14` Belahyane 4); Pedro 5,5 (79` Noslin s.v.), Dia 4 (62` Castellanos 6,5), Zaccagni 5. All.: Sarri 5,5;

TUTTOSPORT - Provedel 6.5; Marusic 6, Gila 6, Romagnoli 6, Nuno Tavares 4 (46' Pellegrini 6); Guendouzi 5, Rovella 5 (46' Cataldi 6), Dele-Bashiru ng (14’ Belahyane 4.5); Pedro 5.5 (79' Noslin ng), Dia 4.5 (62' Castellanos 6), Zaccagni 5.5 .All. Sarri 5.5;

CORRIERE DELLA SERA - Provedel 6,5; Marusic 5,5, Gila 6, Romagnoli 6, Tavares 4 (46` Pellegrini 5,5); Guendouzi 5, Rovella 6 (46` Cataldi 7), Dele-Bashiru s.v. (14` Belahyane); Pedro 6 (79` Noslin s.v.), Dia 4 (62` Castellanos 6), Zaccagni 5,5. All.: Sarri 5,5;

IL TEMPO - Provedel 6; Marusic 6, Gila 6, Romagnoli 6, Tavares 3 (46` Pellegrini 6); Guendouzi 6, Rovella 6 (46` Cataldi 6), Dele-Bashiru sv (14' Belahyane 5); Pedro 6 (79` Noslin sv), Dia 4 (62'Castellanos 6), Zaccagni 5. All. Sarri 6;

