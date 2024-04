Lazio - Luis Alberto, ore di riflessione: la versione della società

WEBTV PAGELLE LAZIO - SALERNITANA: MAXI FELIPE, LUIS E TATY MANCA SOLO IL GOL MANDAS 6 - Indeciso sul tiro di Bradaric, sulla respinta per sua fortuna il primo ad arrivare è Casale. Poco dopo sbaglia un rinvio, ma è fortunato a trovarsi sulla direzione della conclusione di Maggiore. Per il resto un paio di buone uscite in sicurezza.... MANDAS 6 - Indeciso sul tiro di Bradaric, sulla respinta per sua fortuna il primo ad arrivare è Casale. Poco dopo sbaglia un rinvio, ma è fortunato a trovarsi sulla direzione della conclusione di Maggiore. Per il resto un paio di buone uscite in sicurezza.... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | PAURA PER GILA: IL REAL MADRID VUOLE RIPORTARLO A CASA Il campionato di Mario Gila è sotto gli occhi di tutti. In meno di un anno e mezzo il difensore spagnolo è cresciuto notevolmente, fino a diventare un punto fermo prima per la rosa di Maurizio Sarri e poi per quella di Igor Tudor. I tifosi biancocelesti sono in... Il campionato di Mario Gila è sotto gli occhi di tutti. In meno di un anno e mezzo il difensore spagnolo è cresciuto notevolmente, fino a diventare un punto fermo prima per la rosa di Maurizio Sarri e poi per quella di Igor Tudor. I tifosi biancocelesti sono in...